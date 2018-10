Konstanz/VS Gastronom kommt lächelnd zum Mafia-Prozess

Doch nach nur drei Verhandlungstagen ist der Prozess gegen einen Drogenhändlerring aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, dem Verbindungen zur Mafia nachgesagt werden, erstmals unterbrochen worden. Denn die neun angeklagten Männer schweigen weiterhin zu den Vorwürfen – während ihre Verteidiger ihren Fokus teilweise auf juristisches Taktieren legen.

So lehnt A.'s Verteidiger Bernd Behnke den einberufenen Gutachter ab. Dieser soll offenbar über einen möglichen Maßregelvollzug – in dem unter bestimmten Umständen psychisch kranke oder suchtkranke Straftäter untergebracht werden können – und die Verhandlungsfähigkeit entscheiden. Aus Sicht des Verteidigers sei dieser jedoch voreingenommen; eine umfangreiche Untersuchung des 49-Jährigen, der eigenen Angaben zufolge an Übelkeit, Schwindel und Ohnmachtsanfällen leidet, habe nicht stattgefunden. Behnke: "Eine zu rasche Verhandlungsführung würde für Schwierigkeiten sorgen."

Ganz und gar nicht kränklich präsentierte sich hingegen erneut der Gastronom Placido A., der Restaurants in Rottweil und Villingen-Schwenningen geführt hatte. Lächelnd und in die Kameras winkend kam er in den Gerichtssaal. Über seinen Verteidiger Tomislav Duzel ließ er zudem verkünden, dass er gegen die Nennung seines Namens und gegen ungepixelte Bilder von ihm nichts einzuwenden habe. (Anmerkung der Onlineredaktion: Wir werden dies dennoch tun.)