Konstanz: Streitendes Paar greift Polizeihund und Polizistin an

1 Ein 24-Jähriger hat in Konstanz einen Polizeihund angegriffen (Symbolbild). Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Ein Mann und seine Freundin geraten in der Silvesternacht aneinander. Eine Polizistin droht den Polizeihund loszulassen. Doch davon lassen sich die beiden nicht abschrecken.









Eine Polizistin und ihr Polizeihund sind beim Schlichten einer Auseinandersetzung verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war es zwischen einem 24 Jahre alten Mann und seiner gleichaltrigen Freundin in der Silvesternacht in Konstanz zu einem Streit gekommen. Da der Mann sich aggressiv verhielt, drohten die Beamten ihm an, einen Polizeihund einzusetzen, wie ein Sprecher der Polizei erklärte.