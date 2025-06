1 An einer Schule im Raum Konstanz wird häufig vegetarisches Schulessen angeboten (Symbolbild). Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich Eine Schule im Raum Konstanz setzt vor allem vegetarische Kost bei ihrem Schulessen. Eltern ziehen deshalb mit einer Beschwerde vor Gericht. Dieses weist die Beschwerden zurück.







Link kopiert



Fleischgerichte werden an einer Schule im Raum Konstanz weiterhin die Ausnahme bleiben – der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) in Mannheim hat Beschwerden zum überwiegend vegetarischen Schulessen als unzulässig zurückgewiesen. Dies teilte der VGH am Donnerstag mit. Der Beschluss sei unanfechtbar.