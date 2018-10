Konstanz Mafia-Prozess geht vorerst in Pause

Sie hatte an den ersten beiden Verhandlungstagen in einem Gerichtssaal in Karlsruhe getagt, weil der Umbau der Kantine noch nicht abgeschlossen war. Dort trennt nun eine niedrige Mauer die Angeklagten, von denen sechs in Untersuchungshaft sitzen, von ihren Angehörigen. Sie füllen die Stühle im Zuschauerraum. Jeglicher Austausch mit den Männern in Fußfesseln wird von den zahlreichen Justizbeamten unterbunden. "Kein Kontakt!", heißt es immer wieder.

Wie schon in Karlsruhe sind die Sicherheitsvorkehrungen hoch. Am Einlass führt die Polizei gründliche Personenkontrollen durch. Die Kammer soll für den Rest des Verfahrens mit ursprünglich 67 geplanten Verhandlungstagen in der umgerüsteten Kantine tagen. Am 23. Oktober will sie dort das nächste Mal zusammenkommen.