Konstanz Erneut leichtes Erdbeben am Bodensee

Konstanz - Erneut hat ein leichtes Erdbeben die Bodenseeregion bei Konstanz erschüttert. Das Beben der Stärke 2,9 sei am Donnerstagnachmittag vermutlich in einem Umkreis von etwa zehn Kilometern um das Epizentrum spürbar gewesen, teilte der Erdbebendienst des Landes auf seiner Homepage mit. Der Schweizer Erdbebendienst gab die Stärke mit 3,0 an. Ein Sprecher der Polizei in Konstanz sagte, dass es immer am selben Ort bebe - dem Konstanzer Teilort Dettingen. Es habe ein paar wenige Anrufe von aufgeschreckten Bürgern gegeben, zu Bruch gegangen sei aber nichts.