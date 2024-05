1 Der Betrunkene attackierte mehrere Polizeibeamten. (Symbolbild) Foto: imago/Eibner

Ein Mann gerät am Samstag in einem Konstanzer Gasthaus in einen Streit mit zwei Gästen. Als die Polizei eintrifft, beißt er einem Beamten ins Bein und schlägt weiteren ins Gesicht .









Ein Betrunkener hat am Samstag in einem Konstanzer Gasthaus einem Polizisten ins Bein gebissen und mehreren Beamten ins Gesicht geschlagen. Zuvor war der 29-Jährige zusammen mit einem gleichaltrigen Mann in einen Streit mit den Gästen verwickelt gewesen, wie die Polizei mitteilte. Vor Eintreffen von Polizisten seien die beiden betrunkenen Männer zunächst geflohen.