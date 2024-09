Wirbel bei Paralympics: Häme über Para-Athleten: Sat.1 stoppt TV-Show mit Mockridge

3 Krstina Vogel reagiert verärgert auf Mockridges Aussagen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Comedian Luke Mockridge sorgt mit verunglimpfenden Kommentaren wieder für Wirbel. Seine Entschuldigung hilft vorerst nicht, Sat.1 zieht Konsequenzen für die neue TV-Show des Komikers.









Paris - Seine Podcast-Häme über Para-Sportler kostet den Comedian Luke Mockridge eine geplante TV-Show bei Sat.1. Die spöttischen Aussagen des Komikers hatten kurz vor Abschluss der Paralympics in Paris für Wirbel gesorgt, der private Fernsehsender verzichtete daraufhin auf den für 12. September geplanten Start des neuen TV-Formats "Was ist in der Box?" mit dem schon länger umstrittenen 35-Jährigen.