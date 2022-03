1 Am 3. April 2019 signiert Wladimir Putin anlässlich der Werkseinweihung von Mercedes auf einer Motorhaube. Foto: dpa/Alexey Kudenko

Stuttgart - Der Krieg in der Ukraine beeinträchtigt die deutsche Wirtschaft in vielfältiger Weise. Infolge der Sanktionen und unterbrochener Finanzströme legen immer mehr deutsche Unternehmen ihre Aktivitäten in Russland auf Eis – allen voran die Fahrzeughersteller. Am Mittwochabend hat die Mercedes-Benz-Group bekannt gegeben, dass bis auf Weiteres der Export von Pkw und Vans nach Russland sowie die lokale Fertigung in Russland eingestellt werden.

Begründet wurde dieser Schritt zunächst nicht. Mercedes hatte erst vor knapp drei Jahren das neue Pkw-Werk Moscovia, 40 Kilometer von Moskau entfernt, eingeweiht – damals in Anwesenheit des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Nach Angaben des Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer haben die Stuttgarter im vorigen Jahr in Russland 44 900 Fahrzeuge verkauft.

Porsche hält die Produktion in Leipzig an

Zuvor hatte VW die Fahrzeugauslieferung an seine Händler in Russland ausgesetzt und BMW die Produktion in den dortigen Werken gestoppt. Zugleich führt der Angriff auf die Ukraine zu massiven Störungen der Lieferketten, etwa aufgrund fehlender Kabelsätze – weshalb auch in Deutschland Werke zum Stillstand kommen: So hält Porsche seine Produktion der Modelle Macan und Panamera in Leipzig an. In Zuffenhausen wird vorerst weiter gearbeitet. Auch VW lässt Werke in Sachsen mehrere Tage pausieren, weil die bisher aus der Westukraine zugelieferten Teile fehlen – ebenso kommt es in Wolfsburg und Hannover zu Beeinträchtigungen. BMW schickt das Werk in Dingolfing kommende Woche in eine Zwangspause.

Betriebsrat von Daimler Truck macht Druck wegen Kamaz

Daimler Truck hat die geschäftlichen Aktivitäten in Russland bereits Anfang der Woche bis auf Weiteres eingestellt. Der Gesamtbetriebsrat von Daimler Truck macht zudem Druck, dass sich das Unternehmen rasch von allen Anteilen am russischen Nutzfahrzeughersteller Kamaz trennen soll. „Wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“, mahnte der Vorsitzende Michael Brecht. „Wir brauchen starke politische Signale.“ Kamaz steht auf der EU-Sanktionsliste, weil auch das russische Militär beliefert wird. Daimler Truck lässt die Trennung von den 15-prozentigen Anteilen bereits prüfen.