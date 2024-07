Den Klassen 9 G und 10 der Konrad-Witz-Schule wurden in feierlichem Rahmen die Abschlusszeugnisse überreicht.

Der Klasse 9 G für das erfolgreiche Erreichen des Hauptschulabschlusses und der Klasse 10 für den Abschluss der Mittleren Reife.

Die Feierlichkeiten wurden durch ein unterhaltsames Programm, das die Abschlussklassen auf die Beien gestellt haben, umrahmt. Die Ansprachen der Klassenlehrkräfte, der Schülerinnen und Schüler sowie der Schulleitung reflektierten die letzten Jahre und waren von Dankbarkeit und Stolz geprägt. Man wird sich gegenseitig in sehr guter Erinnerung behalten.

Bei der Klasse 9, unter der Leitung von Ursula Perschke, durften die Schülerinnen Karin Burdow und Celine Herdean ein Lob entgegennehmen. Bianca Lübcke erhielt einen Preis für ihre schulischen Leistungen und den Wirtschaftspreis der Kreissparkasse Rottweil für die besten Leistungen im Fach WBS.

Preise und Belobigungen

In der Klasse 10, unter der Leitung von André Ernst, erreichten sechs Schüler eine Belobigung. Diese waren Egor Belyanin, Francesco Farruggia, Jason Kircher, Anita Mirvakili, Mia Schönwald und Jan te Brake. Schulleiter Dominique Lang überreichte den Wirtschaftspreis der Kreisparkasse an Jason Kircher überreichen. Sarah Bopp erhielt für besondere schulische Leistungen einen Preis.

Die Klasse 10 hat ihren Realschulabschluss in der Tasche. Foto: KWS

Im Anschluss an die Feier sorgten die Klassen 8 und 9 M für die Bewirtung. Serviert wurden kalte Getränke und ein kulinarisches Feuerwerk an Häppchen, die alle vom Fach AES selbst zubereitet wurden. So fand der Abend einen würdigen Ausklang.