Konkurrenz für dm & Co. Edeka Südwest steigt in Drogeriemarkt-Branche ein

Das auf Lebensmittelgeschäfte in fünf Bundesländern spezialisierte Unternehmen öffne erstmals eigene Drogeriemärkte, sagte der für Vertrieb und Ladenbau zuständige Geschäftsführer Jürgen Mäder in Offenburg (Ortenaukreis) der Deutschen Presse-Agentur. Es reagiere damit auf das steigende Interesse von Kunden nach Drogerieprodukten und verspreche sich so Wachstum. Den Anfang machten drei Filialen in Offenburg und Mannheim, weitere Geschäfte in Baden-Württemberg und den angrenzenden Bundesländern sollen folgen.

Edeka kooperiere hierfür mit der regionalen Hamburger Drogeriemarktkette Budnikowsky, kurz "Budni". Für diese ist es eigenen Angaben zufolge die erste Expansion in Südwestdeutschland. Das Bundeskartellamt hatte den Plänen im Mai 2017 zugestimmt.