Konkurrenz für Apple Pay: Paypal ermöglicht kontaktloses Bezahlen an der Ladenkasse

1 Um Paypals virtuelle Geldbörse nutzen zu können, müssen die Nutzer die neuste Version der Paypal-App auf ihrem Telefon installiert haben. Foto: Felix Kästle/dpa

Bislang kommt der Bezahldienst Paypal vor allem bei Online-Käufen zum Einsatz. Künftig will sich der Dienst auch Alternative zu den kontaktlosen Bezahldiensten von Apple und Google positionieren.









Berlin - Paypal weitet sein Angebot in Deutschland auf das Bezahlen an der Ladenkasse aus. Ähnlich wie bei Apple Pay oder Google Pay wird man künftig mit einer Paypal-App auf dem Smartphone an einem Kassenterminal im Supermarkt, an der Tankstelle oder anderen Ladenkassen kontaktlos bezahlen können. Paypal werde in den kommenden Wochen seine erste kontaktlose mobile Wallet starten - mit Deutschland als weltweit erstem Markt, teilte das Unternehmen weiter mit.