Konklave: Kamin zur Papstwahl nun auf Sixtinischer Kapelle

1 Auf der Sixtinischen Kapelle steht nun der weltberühmte Kamin. Foto: Gregorio Borgia/AP/dpa

Weißer Rauch? Schwarzer Rauch? Nächste Woche wird die ganze Welt auf den Schornstein im Vatikan schauen. Am Mittwoch geht es los.









Link kopiert



Rom - Auf der Sixtinischen Kapelle im Vatikan ist der Kamin für die Wahl des neuen Papstes aufgestellt worden. Der weltberühmte Schornstein wurde von Feuerwehrleuten auf dem Dach der Kapelle aus dem 15. Jahrhundert angebracht. Die Wahl beginnt am kommenden Mittwoch: Steigt schwarzer Rauch in den Himmel, sind sich die mehr als 130 Kardinäle im Konklave in der streng abgeschirmten Kapelle noch nicht einig. Gibt es einen neuen Pontifex, raucht der Schornstein weiß.