Konjunkturflaute: Deutschland in der Rezession - Wirtschaft 2024 geschrumpft

3 Der Konsum der Verbraucher ist die größte Hoffnung für die schwächelnde deutsche Wirtschaft. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Verunsicherte Verbraucher, angeschlagene Industrie, sinkende Exporte: Deutschland erlebt das zweite Rezessionsjahr in Folge. Die Aussichten für Europas größte Volkswirtschaft 2025 sind fragil.









Wiesbaden/Berlin - Die deutsche Wirtschaft ist 2024 erneut in die Rezession gerutscht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten in Wiesbaden mitteilte. Damit schrumpft die Wirtschaft schon das zweite Jahr in Folge leicht: Bereits 2023 war das Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt um 0,3 Prozent gemessen am Vorjahr zurückgegangen.