Konjunktur: Wirtschaftskrise: Länder fordern kraftvolles Umsteuern

2 Alexander Schweitzer aus Rheinland-Pfalz für die SPD-Länder, Michael Kretschmer (CDU) aus Sachsen als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz: In vielen Zielen sind sie sich einig. Foto: Hannes P. Albert/dpa

Schnelle Beschlüsse zur Senkung der Energiepreise und Fluggebühren fordern die Ministerpräsidenten. Aber ob das noch klappt vor der Bundestagswahl?









Berlin - Wegen der Wirtschaftsflaute fordern die Länder schnell billigeren Strom und günstigere Fluggebühren. Entsprechende Appelle richtete die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Donnerstag an den Bundestag. Der solle möglichst noch vor der Neuwahl im Februar handeln. Die Länder selbst billigten eine Vereinbarung mit dem Bund, ausländische Berufskenntnisse leichter anzuerkennen und so Fachkräfte zu gewinnen. Wichtige Themen der MPK im Überblick: