Konjunktur: Wirtschaft fordert Merz zu mehr Mut bei Reformen auf

Die Geduld der Wirtschaft mit Kanzler Merz scheint langsam aufgebraucht zu sein. Spitzenverbände fordern erheblich mehr Mut zu Reformen.
München/Berlin - Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft schlagen vor einem Spitzengespräch mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Alarm. "Der Wirtschaftsstandort Deutschland steht unter Druck wie selten zuvor in der Nachkriegsgeschichte", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Verbände, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Mit Blick auf eine jahrelange Stagnation der Wirtschaft wird vor einem "Kipppunkt" gewarnt. "Die deutsche Wirtschaft erwartet von der Politik deutlich mehr Mut zur Veränderung", heißt es. "2026 muss zum Jahr der Reformen werden."