Konjunktur: Vorzieheffekt auf US-Zölle: Industrieaufträge wachsen stark

2 Die deutsche Industrie hat mehr Aufträge bekommen - auch im Autobau (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Die deutsche Industrie bekommt unerwartet viele Aufträge. Denn Firmen ziehen Bestellungen wegen Trumps Zöllen vor. Doch auch aus Europa wächst die Nachfrage stark - ein Lichtblick für die Konjunktur?









Wiesbaden - Die schwächelnde deutsche Industrie hat im März überraschend viele Aufträge bekommen - wohl auch wegen der aggressiven Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Im März zogen die Bestellungen um 3,6 Prozent gemessen am Vormonat an, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Der Anstieg fällt damit fast dreimal so stark an, wie von Analysten erwartet - sie hatten nur mit einem Plus von 1,3 Prozent gerechnet.