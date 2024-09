1 Geopolitische Unsicherheiten belasten die Weltwirtschaft (Archivbild). Foto: Christian Charisius/dpa

Kriege und Krisen belasten die Weltwirtschaft. Der neue Ausblick der Industriestaatenorganisation OECD fällt für Deutschland verhalten aus.









Paris - Die Industriestaatenorganisation OECD hat ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland erneut nach unten korrigiert. Für das laufende Jahr erwarten die OECD-Konjunkturexperten nur noch ein Plus von 0,1 Prozent, wie aus dem am Mittwoch in Paris veröffentlichten Wirtschaftsausblick hervorgeht.