Konjunktur: Prognose: Deutschland Schlusslicht im Wohnungsbau

Baukräne werden in den kommenden Jahren seltener zu sehen sein. Laut Forschergruppe Euroconstruct wird sich die Talfahrt des deutschen Wohnungsbaus fortsetzen.

Deutschland steht mittlerweile in mehreren Bereichen wirtschaftlich schlechter da als die europäischen Nachbarn. Ein besonders eklatantes Beispiel ist der Wohnungsbau.









München - Dem deutschen Wohnungsbau droht in den nächsten Jahren eine fortgesetzte Talfahrt. Die europäische Bauforschungsgruppe Euroconstruct prophezeit in ihrer neuen Prognose jährlich schrumpfende Fertigstellungszahlen bis 2027: Nach geschätzt 250 000 neuen Wohnungen im vergangenen Jahr erwarten die Ökonomen in diesem Jahr noch 205 000 Fertigstellungen, und bis 2027 ein weiteres Absinken auf 165 000.