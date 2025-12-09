Konjunktur: Mehr Arbeitstage 2026 – spürbarer Effekt für das BIP?

Die Beschäftigten in Deutschland müssen im nächsten Jahr mehr arbeiten. Dass mehrere Feiertage aufs Wochenende fallen, kann gut für die Konjunktur sein. Sollte man daher einen Feiertag ganz streichen?
Wiesbaden - Das kommende Jahr wird etwas arbeitsreicher - zumindest gemessen an der Zahl der Arbeitstage. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes müssen Beschäftigte 2026 im bundesweiten Schnitt 250,5 Tage arbeiten. Das sind 2,4 Tage mehr als im zu Ende gehenden Jahr, als es mit durchschnittlich 248,1 Arbeitstagen den niedrigsten Wert seit 2019 gab.