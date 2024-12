1 In der Automobilindustrie ist die Produktion weiter gesunken. (Archivbild) Foto: Daniel Josling/dpa

In das Schlussquartal ist die deutsche Industrie alles andere als gut gestartet. Damit dürfte auch der Jahresabschluss für die deutsche Wirtschaft insgesamt ernüchternd sein.









Link kopiert



Wiesbaden - Die Industrie in Deutschland steckt weiter in der Krise. Die Unternehmen in Deutschland haben im Oktober ihre Produktion überraschend erneut gedrosselt - besonders in der kriselnden Automobilindustrie.