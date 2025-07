EU-Bürger kommen in erster Linie in die Schweiz, um zu arbeiten. Angesichts der demografischen Entwicklung mit der immer älter werdenden Bevölkerung müsse der Arbeitsmarkt offen bleiben, dafür plädiert das Staatssekretariat für Wirtschaft.

Die stark wachsende Nachfrage in der Schweiz nach hoch qualifizierten Arbeitskräften aus dem EU- und EFTA-Raum habe auch 2024 gedeckt werden können, hielt das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) in seinem Jahresbericht über die Personenfreizügigkeit fest. Die Nettozuwanderung aus Europa in die ständige Schweizer Wohnbevölkerung betrug vergangenes Jahr 53 700 Personen, rund 10 000 weniger als 2023.

Lesen Sie auch

Gastgewerbe, Bau und in der Industrie sind Branchen

Schweizer Unternehmen würden auch in der EU rekrutieren, um Arbeitskräfte im Gastgewerbe, im Baugewerbe und in der Industrie zu finden – für Bereiche, in denen die einheimischen Arbeitskräfte nicht mehr ausreichten, unterstrich das Seco in seinem veröffentlichten Bericht.

Generell erzielen EU-/EFTA-Bürger bei ähnlichen Merkmalen im Durchschnitt ähnliche Löhne wie Schweizerinnen und Schweizer. Ein höheres Risiko für tiefere Löhne bei Grenzgängern besteht nach dem Seco im Tessin.

Die starke Zuwanderung in den Arbeitsmarkt in den letzten Jahren ging für die Schweizer Erwerbsbevölkerung mit einer dauerhaft niedrigen Arbeitslosenquote und einer höheren Erwerbsquote einher.

70 Prozent der Firmen spüren Zoll-Auswirkungen

Die Zuwanderung aus der EU ergänze also die einheimische Erwerbsbevölkerung und ersetze sie nicht, so das Seco. Die Zuwanderung helfe auch, die demografische Alterung zu bremsen, könne sie aber trotzdem nicht aufhalten.

Das bestehende Abkommen über die Personenfreizügigkeit wird im Rahmen der Verhandlungen mit der EU angepasst. Der Bundesrat und die Sozialpartner haben sich auf Maßnahmen geeinigt, um das Schweizer Lohnniveau zu schützen. Schweizer Unternehmen wenden sich gleichzeitig einer Umfrage unter Managern zufolge zunehmend von den USA ab und orientieren sich wirtschaftlich stärker an Südostasien und der EU. Fast zwei Drittel von 280 befragten Führungskräften gaben an, dass sich ihr Bild der Vereinigten Staaten im letzten Jahr verschlechtert habe.

Gleichzeitig bewerteten 38 Prozent die EU positiver, bei Südostasien liegt dieser Wert sogar bei 38 Prozent – bei weniger als zehn Prozent negativer Rückmeldungen, wie laut dem am Sonntag publizierten Swiss Managers Survey hervorging. Hintergrund des Stimmungswandels sind unter anderem neue US-Zölle und eine zunehmend protektionistische Handelspolitik. Diese spüren Schweizer Unternehmen bereits konkret: Rund 70 Prozent bezeichnen die Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft als negativ.