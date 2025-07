Konjunktur im Fokus: Warum sich die Wirtschaft wacker schlägt

1 Trotz US-Zolldrohungen und Kriegen rechnen Experten für die Schweiz mit einer besseren Wirtschaftsentwicklung. (Symbolbild) Foto: Pixabay Experten der Bank J. Safra Sarasin heben Prognosen für die Schweiz leicht an.







Die Experten der Bank J. Safra Sarasin haben ihre Konjunkturprognosen für die Schweiz leicht angehoben. Sie erwarten nun für 2025 ein Wachstum des realen BIP von 1,4 Prozent, wie einer neuen Studie zu entnehmen ist. Bislang hatte die Prognose auf 1,1 Prozent gelautet. Die Vorhersage für 2026 lautet unverändert auf 1,5 Prozent. Eine eigentliche Begründung für die Erhöhung gibt es in der Studie nicht. Es wird jedoch betont, dass sich die Weltwirtschaft in den vergangenen Monaten trotz der US-Zolldrohungen, Verschiebungen bei den Währungen und Kriegen wacker geschlagen habe. Hilfreich seien auch die sich abzeichnenden Zinssenkungen der EZB, wobei per Ende 2025 ein Zins von noch 1,5 Prozent erwartet wird.