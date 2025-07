Konjunktur im Fokus: Warum sich das südbadische Handwerk optimistisch zeigt

Nach dem Konjunkturdämpfer im ersten Quartal mehren sich derzeit die positiven Anzeichen für die südbadischen Handwerksbetriebe. Die aktuelle Geschäftslage wird besser bewertet. Die Umsätze ziehen nahezu überall an. Das geht aus der vierteljährlichen Konjunkturumfrage der Handwerkskammer Freiburg hervor. Ob sich daraus ein langfristig stabiler Aufschwung entwickelt, muss sich noch zeigen: Trotz besserer aktueller Zahlen bleiben die Unternehmen teilweise skeptisch. Vor diesem Hintergrund kritisiert die Kammer die ausbleibende Stromsteuersenkung für Handwerksbetriebe.

Ein erster Lichtblick: Die Unternehmen im Bezirk der Handwerkskammer Freiburg zeigen sich zufriedener als noch vor einem Jahr. 72 Prozent der Betriebe bewerten ihre aktuelle Geschäftslage als „gut“ (Vorjahr: 67 Prozent); nur sechs Prozent der Befragten geben ihrer Lage schlechte Noten (Vorjahr: fünf Prozent).

Der Konjunkturindikator der Kammer, also der Saldo aus Geschäftslage und Geschäftserwartungen, steigt dennoch im Vergleich zum Vorjahr um vier Zähler auf 38,4 Punkte. „Somit markiert die aktuelle Lageeinschätzung der südbadischen Betriebe den höchsten Wert in einem Frühjahrsquartal seit vier Jahren und liegt deutlich über dem Landesschnitt“, betont Christof Burger, Präsident der Handwerkskammer Freiburg.

Umsätze steigen

Grund für die sich aufhellende Stimmung sind unter anderem die deutlich gestiegenen Umsätze. 29 Prozent der befragten Handwerksunternehmen melden eine Umsatzsteigerung (Vorjahr: 26 Prozent); der Anteil der Betriebe mit Umsatzrückgängen ist mit zwölf Prozent deutlich niedriger als vor einem Jahr (21 Prozent). Dabei melden nahezu alle Gewerkegruppen Steigerungen, lediglich die Umsätze im Bauhauptgewerbe verharren auf niedrigem Niveau.

Leichte Auftragszuwächse

Traditionell bessert sich die Auftragslage der Handwerksbetriebe im späten Frühjahr. Auch die diesjährigen Zahlen liegen etwa auf dem Niveau der vergangenen Jahre – im Vergleich zum Vorjahr melden die befragten Unternehmen sogar leichte Zuwächse. Fast jeder dritte Betrieb (32 Prozent) meldet steigende Umsätze (Vorjahr: 30 Prozent), 16 Prozent der Unternehmen geben Umsatzrückgänge an (Vorjahr: 17 Prozent). „Die Auslastung der regionalen Handwerksbetriebe hat sich ebenfalls leicht verbessert“, so Burger. 60 Prozent der Befragten gaben einen Auslastungsgrad von 80 Prozent oder darüber an. Im Vorjahr waren dies noch 52 Prozent.

Weiterhin schwer tun sich die Handwerksunternehmen mit den preislichen Rahmenbedingungen. Rund die Hälfte der Betriebe berichtet von steigenden Einkaufspreisen, nur ein Drittel hat hingegen die Verkaufspreise erhöht und kann damit die gestiegenen Kosten an die Kunden weitergeben. „Diese weiterhin bestehende Kostenschere betrachten wir mit Sorge“, macht Kammerpräsident Burger deutlich. Insbesondere da sich schon über viele Quartale hinweg ein ähnliches Bild zeige.

Skepsis überwiegt

Beim Blick auf die nächsten Monate sind die Handwerksunternehmen zwiegespalten: Die Umsatzerwartungen sind deutlich besser als vor einem Jahr, bei der zukünftigen Auftragsentwicklung jedoch bleiben die Betriebe eher skeptisch: Während im Vorjahr 30 Prozent der Betriebe steigende Auftragseingänge erwartet haben und 14 Prozent Auftragsrückgänge prognostizierten, gehen nun 24 Prozent von Auftragszuwächsen und zwölf Prozent von einem schrumpfenden Auftragspolster aus, heißt es weiter.