Konjunktur: Ifo: Stimmung in Autoindustrie im Sturzflug

1 Die Stimmung in der Autoindustrie verschlechtert sich. (Archivbild) Foto: Daniel Josling/dpa

Die für Deutschland wichtige Branche leidet unter Auftragsmangel. Vor allem die Zukunftsaussichten sind düster.









München - Die deutsche Autoindustrie blickt nach Darstellung des Ifo-Instituts voller Sorge in die Zukunft. Ausgesprochen pessimistische Erwartungen haben das von dem Münchner Institut erhobene Geschäftsklima in der Branche im August um 6,2 Punkte auf minus 24,7 Punkte absacken lassen. Es war nach einer vorübergehenden leichten Erholung nun bereits der vierte Rückgang in Folge. "Die Stimmung in der Autoindustrie ist im Sturzflug", sagt Ifo-Expertin Anita Wölfl.