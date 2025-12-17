Konjunktur: Ifo-Index fällt erneut - Jahr endet ohne Aufbruchstimmung

Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer sinkt den zweiten Monat in Folge. In der Industrie herrscht Tristesse, der Handel ist vom Weihnachtsgeschäft enttäuscht. Die Blicke richten sich auf 2026.
München - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich erneut verschlechtert. Im Dezember fiel das Ifo-Geschäftsklima um 0,4 Punkte auf 87,6 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut in München mitteilt. Volkswirte hatten hingegen mit einem leichten Anstieg des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers auf 88,2 Punkte gerechnet. "Die Unternehmen blicken pessimistischer auf das erste Halbjahr 2026", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. "Das Jahr endet ohne Aufbruchstimmung."