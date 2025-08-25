Konjunktur: Ende der Krise? KfW wird zuversichtlicher für Wirtschaft

Die Förderbank sieht wieder Licht am Ende des Tunnels – schon zum Jahresende könnte der Konjunkturaufschwung beginnen. Das liege auch daran, dass Firmen die US-Zölle besser wegsteckten als erwartet.
Frankfurt/Main - Die lange Krise der deutschen Wirtschaft dürfte nach Einschätzung der staatlichen Förderbank KfW schon bald zu Ende gehen. Sie rechnet für das laufende Jahr mit einem leichten Wachstum - auch weil Unternehmen den Handelsstreit mit den USA unter Präsident Donald Trump besser bewältigten als gedacht.