Konjunktur: Bundesbank erwartet leichtes Wachstum im Sommerquartal

Nach schwachem Frühjahr rechnet die Bundesbank mit einem kleinen Plus beim Wirtschaftswachstum im laufenden Vierteljahr. Was die Industrie und der private Konsum dazu beitragen könnten.
Frankfurt/Main - Mini-Wachstum statt Stagnation: Der Sommer könnte nach Einschätzung der Bundesbank für die deutsche Wirtschaft besser gelaufen sein als noch vor einigen Wochen erwartet. "Insgesamt könnte das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal 2025 aus heutiger Sicht leicht steigen", schreibt die Notenbank in ihrem Monatsbericht September. "Die deutsche Wirtschaft zeigt sich in einem schwierigen Umfeld relativ robust."