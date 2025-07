Konjunktur: Baubranche steigert Aufträge

1 Die Baubranche setzt auf bessere Zeiten mit dem Milliardenpaket des Bundes (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa Flaute am Wohnungsbau, langsame Genehmigungen, unübersichtliche Förderprogramme: Die Baubranche hat schwierige Zeiten hinter sich. Nun bessert sich die Lage etwas.







Wiesbaden - Das Bauhauptgewerbe hat im Mai von steigenden Aufträgen und Umsätzen profitiert. Der Auftragseingang wuchs gemessen am Vorjahresmonat preisbereinigt um 5,3 Prozent und der Umsatz um 4,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. In den ersten fünf Monaten des Jahres stieg der Umsatz damit verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 2,8 Prozent. Zum Vormonat April stagnierte allerdings der Auftragseingang (minus 0,5 Prozent) gemäß der Statistik, die Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten berücksichtigt.