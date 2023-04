1 Zahlreiche Flüchtlinge im Kreis Calw brauchen Wohnraum. Nur: Woher kann der kommen? Foto: © Lydia Geissler - stock.adobe.com

Das Land besteht auf Folgeunterbringung in den Kommunen – sonst entzieht es die Finanzierung. Der Kreistag sieht enormes Konfliktpotenzial, wenn sozialer Wohnraum für Asylbewerber geräumt werden muss. Eine eigene Wohnbaugesellschaft soll es nun richten.









Es ist eines der „Lieblingsthemen“ des Calwer Kreistags. Ein echter Wiedergänger auf der Tagesordnung des Gremiums. Diesmal als Antrag der FWV-Fraktion auf die Agenda gehoben. Nachdem ein ziemlich wortgleicher Antrag der SPD aus dem Jahr 2019 – mutmaßlich aufgrund der Corona-Krise – bisher ohne weitere Konsequenzen blieb. Daher der neue Anlauf: Wie kann der Landkreis bezahlbaren Wohnraum initiieren?

Drastisch verschärft

Zumal sich durch den Ukraine-Krieg und den damit verbundenen Flüchtlingsstrom gerade auch nach Deutschland, gerade auch in den Kreis Calw, auch hier die Situation auf dem Wohnungsmarkt noch einmal drastisch verschärft hat. Schon vorher, so der Wortlaut der zugehörigen Sitzungsvorlage der Kreisverwaltung, habe in „Verbindung mit dem Zuzugsdruck aus den urbaneren Räumen und der seit 2013 steigenden Bevölkerungszahl“ gerade hier im Landkreis Calw eine enorme Verknappung an freien Wohnungen stattgefunden – „vor allem im Segment des bezahlbaren Wohnraums“.

Eines der wesentlichen Probleme für den Landkreis dabei, so Landrat Helmut Riegger in seinen Erläuterungen: Aktuell würden 400 bis 500 Asylbewerber, die eigentlich gemäß den Forderungen des Landes Baden-Württemberg in eine Anschlussunterbringung (sprich: in eigene Wohnungen) gehören, immer noch „als Fehlbelegung“ in den Flüchtlingsunterkünften des Kreises untergebracht. Regelkonform dürften sie in diesen nur maximal zwei Jahre bleiben, sonst zahlt das Land dafür keine Unterstützungsleistungen mehr für die Unterbringung.

400 bis 500 Flüchtlinge

Aber aus Rücksicht auf die Gemeinden im Kreis, die nach diesen zwei Jahren dann für die Unterbringung der Asylbewerber beziehungsweise Flüchtlinge zuständig sein würden, habe man seitens des Kreises „beide Augen bisher zugedrückt“ – um eine Überforderung der Kreiskommunen zu verhindern.

Bis jetzt – denn: Das „Land entzieht uns nun die Finanzierung“, so Riegger. Deshalb: „Wir müssen verlegen“, die erwähnten 400 bis 500 Flüchtlinge also an die Kommunen weiterleiten. Einziges Problem: „Wir haben die dafür notwendigen Wohnungen nicht!“ Und wenn dann vielleicht doch einmal, würde man auf diese Weise diese Wohnungen „dem Markt“ und „der eigenen Bevölkerung entziehen“. Denn – wie gesagt: Auch ohne das Flüchtlings-Problem sind Wohnungen im Kreis Calw bereits extrem knapp, durch den hohen Siedlungsdruck etwa aus Stuttgart oder Pforzheim in die ländlichen Regionen. „Das ist ein Konflikt, der nicht einfach zu lösen ist“, so ein schon resignierend klingender Landrat. Zumal „alles, was wir machen“, sehr viel „Geld kosten“ wird.

Sozialer Sprengstoff

Aus den folgenden, zahlreichen Redebeiträgen der Kreisräte ließ sich zum einen ebenfalls die hohe Dringlichkeit bei der Schaffung gerade von bezahlbaren Wohnraum ablesen (Johannes Schwarz, Grüne: „Der Markt hat bewiesen, dass er bezahlbaren Wohnraum nicht hinkriegt.“). Zum anderen befürchtet man zunehmenden gesellschaftlichen Sprengstoff, wenn etwa vorhandene Sozialwohnungen von ihren bisherigen Bewohnern geräumt werden müssten – wie es wohl vereinzelt bereits geschehe – um dort eben Flüchtlinge unterzubringen. Bernd Walz, FWV: „Es gibt eine Konkurrenz zwischen Flüchtlingen und sozial Bedürftigen. Das birgt enormes Konfliktpotenzial.“