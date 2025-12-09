Konfliktlösung: Friedensstifter Trump - Wie nachhaltig ist sein Einsatz?

US-Präsident Trump rühmt sich gern, schon mehrere Kriege beendet zu haben. Aber eine Liste großer Konflikte zeigt, dass es mit dem Frieden bisweilen nicht so einfach ist.
Washington/Moskau - Der gerade erst mit dem neuen Friedenspreis des Fußballweltverbands FIFA ausgezeichnete US-Präsident Donald Trump lässt sich immer wieder als Meister internationaler Konfliktlösung feiern. Aber nun ist die Gewalt zwischen Kambodscha und Thailand wieder aufgeflammt. Es ist völlig unklar, ob sich die Lage im Nahen Osten stabilisieren lässt. Und auch ein Frieden zwischen der Ukraine und Russland scheint in weiter Ferne. Wie viel hat das Mitmischen des selbst ernannten "Friedenspräsidenten" Trump also wirklich schon gebracht? Dazu eine Übersicht: