1 Nordkorea hat offenbar erneut Ballons mit Plastikbeuteln voller Müll nach Südkorea geschickt. Foto: -/YNA/dpa

Jahrelang haben sich Südkorea und Nordkorea an der Grenze mit Propaganda-Sendungen über Lautsprecher beschallt. Jetzt greift Südkorea wieder auf alte Mittel der psychologischen Kriegsführung zurück.









Link kopiert



Seoul - Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen mit Nordkorea beschließt Südkorea Maßnahmen für psychologische Kriegsführung und möchte die Propaganda-Beschallung des abgeschotteten Nachbarlandes wieder aufnehmen. Das Militär werde am Sonntag wieder Lautsprecheranlagen an der Grenze aufstellen und mit Durchsagen in Richtung Nordkorea beginnen, teilte das Präsidialamt in Seoul nach einer Dringlichkeitssitzung des Nationalen Sicherheitsrats mit.