1 Eine Interkontinentalrakete bei einer Startübung auf dem internationalen Flughafen Sunan in Pjöngjang im März. Foto: 朝鮮通信社/KCNA via KNS/dpa

Die USA entsenden erneut ein Atom-U-Boot nach Südkorea. Stunden später antwortet Nordkorea mit zwei Raketenabschüssen.









Seoul - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs innerhalb weniger Stunden eine zweite ballistische Rakete abgefeuert. Eine Rakete sei am Montag in Richtung des Japanischen Meers (koreanisch: Ostmeer) geflogen, teilte der Generalstab in Seoul mit. Zunächst war unklar, wie weit sie flog.