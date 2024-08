Konflikte: Scholz appelliert an Iran: Eskalation in Nahost verhindern

Scholz appelliert an Iran: Eskalation in Nahost verhindern

1 Bundeskanzler Scholz hat große Sorge vor einem Flächenbrand im Nahen Osten. (Archivbild) Foto: Britta Pedersen/dpa

Seit Tagen wird ein Vergeltungsschlag des Iran gegen Israel erwartet. Jetzt wendet sich der Kanzler an den neuen Präsidenten in Teheran.









Link kopiert



Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz hat an den Iran appelliert, eine weitere militärische Eskalation im Nahen Osten zu verhindern. Die Gewaltspirale in der Region müsse jetzt durchbrochen werden, sagte der SPD-Politiker nach Angaben eines Regierungssprechers in einem Telefonat mit dem neuen iranischen Präsidenten Massud Peseschkian. Alles andere berge unabsehbare Gefahr für die Länder und Menschen in der Region.