Ukraine-Krieg: Neuer Nato-Generalsekretär Mark Rutte zu Besuch in Kiew

2 Mark Rutte sichert der Ukraine Unterstützung zu. (Archivbild) Foto: President Of Ukraine/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Nur wenige Tage nach seinem Amtsantritt reist der neue Mann an der Spitze der Nato in die Ukraine. Mark Rutte betont, dass das Bündnis an der Seite Kiews stehe.









Kiew - Der neue Nato-Generalsekretär Mark Rutte besucht nur zwei Tage nach seinem Amtsantritt die Ukraine. Das Land müsse weiter in seinem Kampf gegen Russland unterstützt werden, weil "ihre Sicherheit für unsere Sicherheit wichtig ist", sagte er bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew. Gemeinsam habe man die Bereiche erörtert, in denen die Ukraine weitere Unterstützung benötige und die Art und Weise, in der die Nato daran arbeite, diese zu leisten. Das Bündnis stehe an der Seite der Ukraine.