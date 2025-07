Konflikte: NBC: Trump plant Erklärung zu Russland

1 Trump sei enttäuscht von Russland, berichtet der US-Sender NBC Foto: Evan Vucci/AP/dpa Lange hat sich Präsident Trump gegen Waffenlieferungen an die Ukraine gesträubt. Jetzt deutet sich in einem Interview ein Richtungswechsel an.







Washington - US-Präsident Donald Trump will einem Bericht zufolge eine Erklärung zu seiner Russland-Politik abgeben. "Ich bin von Russland enttäuscht, aber wir werden sehen, was in den nächsten Wochen passiert", sagte Trump in einem Telefoninterview mit einer Reporterin des US-Senders NBC. Der Sender zitierte den Präsidenten wie folgt: "Ich denke, ich werde am Montag eine wichtige Erklärung zu Russland abgeben."