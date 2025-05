Zwölf weitere deutsche Staatsbürger und ihre engen Angehörigen können den Gazastreifen verlassen. Die Bundesregierung zeigt sich erleichtert, dass sie alle nun in Sicherheit sind.

Berlin - Mit Hilfe des Auswärtigen Amtes haben weitere zwölf Deutsche und ihre engen Familienangehörigen aus dem Gazastreifen ausreisen können. Das bestätigte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Die Ausreise sei in enger Abstimmung mit den israelischen Behörden erfolgt, hieß es.

"Sie mussten monatelang unter katastrophalen Bedingungen ausharren, zum Teil ohne ausreichende Nahrungsmittel und Trinkwasser sowie ohne funktionierende medizinische Versorgung", teilte die Sprecherin weiter mit. Die Bundesregierung sei erleichtert, dass sie alle nun in Sicherheit seien.

Unter den insgesamt zwölf Personen seien sechs minderjährige Kinder, hieß es weiter. Alle nicht-deutschen Familienangehörigen hätten in enger Abstimmung mit dem Bundesinnenministerium Sicherheitsprüfungen sowie das Visumverfahren mit all seinen Sicherheitsprüfschritten durchlaufen. Nach Ankunft der Personen in Deutschland würden sie erneut von der Bundespolizei kontrolliert.

Begleitung durch deutsche Auslandsvertretungen

Die Personen seien sowohl über die vergangenen Monate als auch auf dem Weg ihrer Ausreise am Dienstag von den zuständigen deutschen Auslandsvertretungen in Ramallah betreut worden, hieß es weiter. Nach Ankunft in Deutschland würden die Personen unter anderem durch Noah (Koordinierungsstelle Nachsorge, Opfer- und Angehörigenhilfe der Bundesregierung) sowie durch die Flughafenseelsorge unterstützt.

Die Sprecherin wies darauf hin, dass Deutschland keine Palästinenserinnen und Palästinenser aus Gaza nach Deutschland evakuiere. Die Ausreiseaktion der Deutschen und ihrer Familienangehörigen aus Gaza stehe zugleich in keinerlei Kontext zur israelischen Politik der sogenannten "freiwilligen Ausreise" von Palästinensern aus Gaza, sondern diene "allein der Fürsorgeverpflichtung für unsere Staatsangehörigen". Die Bundesregierung und ihre europäischen und internationalen Partner lehnten eine Umsiedlung aus dem Gazastreifen nachdrücklich ab, hieß es.

Seit März 2025 konnten den Angaben der Sprecherin zufolge insgesamt 86 Deutsche inklusive ihrer engsten Familienangehörigen aus dem Gazastreifen ausreisen.