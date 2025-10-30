Konflikte in JVA Rottenburg: So herausfordernd ist das voll belegte Gefängnis

Konflikte sind im Gefängnis an der Tagesordnung. Vollzugsmitarbeiter dürfen nicht zu dünnhäutig sein, stoßen mitunter an ihre Grenzen. Trotzdem kann ihre Arbeit gelingen.
Eine nicht alltägliche Auseinandersetzung hatte sich in der JVA Rottenburg im Februar ereignet: Ein 26-jähriger Häftling griff einen Aufseher nach dem Hofgang körperlich an. Der Vollzugsmitarbeiter soll den Häftling “Fisch“ genannt haben. Matthias Weckerle leitet die Justizvollzugsanstalt Rottenburg seit rund 18 Jahren. Er spricht mit unserer Redaktion über das Leben und Arbeiten im Gefängnis, was im Umgang mit den Häftlingen zählt und wie versucht wird, Konflikte zu vermeiden.