Konflikte: EU-Rat ruft Afghanistan und Pakistan zur Deeskalation auf

Der Konflikt zwischen den beiden Nachbarländern spitzt sich zu. Bei gegenseitigen Angriffen gibt es Tote und Verletzte. Nun meldet sich die EU zu Wort.
Brüssel - Angesichts der Eskalation der Spannungen zwischen den Nachbarländern Afghanistan und Pakistan hat der Rat der Europäischen Union alle Akteure "zu einer sofortigen Deeskalation und zur Einstellung der Feindseligkeiten" aufgerufen. Die Gewalt könnte "schwerwiegende Folgen für die Region haben", warnte der EU-Rat in einer Stellungnahme zu dem Konflikt.