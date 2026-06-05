Konflikte erkennen: Sicherheitsdienst zeigt Präsenz an den Hotspots in Weil am Rhein

Die Stadt Weil am Rhein setzt künftig einen externen Sicherheitsdienst ein. Tätigkeitsbereiche werden vor allem die im Rathaus bekannten Problemstellen sein.
Streifen eines privaten Sicherheitsdienstes werden an den kommenden Wochenenden in den Abend- und Nachtstunden im Auftrag der Stadtverwaltung im Weiler Stadtgebiet unterwegs sein. Ziele dieses Einsatzes in den Sommermonaten ist es, sichtbare Präsenz zu zeigen, um sich anbahnende Konflikte frühzeitig zu verhindern, Vandalismus zu reduzieren und den Bürgern ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, schreibt die Verwaltung in ihrer Mitteilung.