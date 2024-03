Aktivisten: Mindestens 42 Tote bei Luftangriffen in Syrien

1 Luftangriffe in Syrien: Mindestens 42 Menschen sind getötet worden. Foto: picture alliance / dpa

Bei einem Luftschlag in Syrien werden Mitglieder der libanesischen Hisbollah und syrische Soldaten getötet. Ist Israel dafür verantwortlich? Das genaue Ausmaß der Angriffe ist noch unklar.









Damaskus - In Syrien sind bei schweren Luftangriffen in der Provinz Aleppo nach Angaben von Aktivisten mindestens 42 Menschen getötet worden. Unter den Todesopfern seien neben syrischen Armeeangehörigen auch mindestens sechs Mitglieder der libanesischen Hisbollah, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien mit. Demnach galten die mutmaßlich israelischen Angriffe einem Raketendepot der Schiitenorganisation Hisbollah.