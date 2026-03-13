Konflikt verunsichert Urlauber: Kehler Expertin gibt Tipps für Reisen in den Nahen Osten

Veranstalter sagen Reisen in die Krisenregion oft nur mit wenig Vorlauf ab. Reiseexpertin Karolina Wojtal vom Verbraucherzentrum Kehl klärt auf, was das für Urlauber bedeutet.
Der Iran-Krieg durchkreuzt viele Reisepläne. Der geplante Urlaub in einem Land in der betroffenen Region im Nahen Osten, in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder in Jordanien? Gerade undenkbar, das Auswärtige Amt warnt vor Reisen dorthin. Die Veranstalter reagieren auf die Lage – allerdings in Etappen: Geplante Reisen in die Region werden teils nur mit einer Woche Vorlauf abgesagt. Dann besteht die Wahl zwischen einer Erstattung des Reisepreises und einer kostenlosen Umbuchung auf ein anderes Ziel.