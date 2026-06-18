Vergewaltigung, Entführung, Angriffe auf Schulen: Ein UN-Bericht zeigt das Leid von Kindern in Konflikten weltweit. Das sei Resultat bewusster Entscheidungen, sagt eine Expertin.
New York - Die Gewalt gegen Kinder in bewaffneten Konflikten hat nach UN-Angaben 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Das Jahr sei "ohne Zweifel eines der dunkelsten Kapitel für den Schutz von Kindern seit Beginn der Datenerhebung" gewesen, teilte die Sonderbeauftragte des UN-Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete Konflikte, Vanessa Frazier, in New York mit.