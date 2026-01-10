1 Die Parteivorsitzenden von Grönland lehnen Trumps Anspruch auf die Insel ab. (Archivbild) Foto: Christian Klindt Soelbeck/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa US-Präsident Trump will das offiziell zu Dänemark gehörende Grönland unter seine Kontrolle bringen. Das lehnt nicht nur Kopenhagen ab. Auch Grönlands Parteichefs sind sich in dieser Frage einig.







Nuuk - Grönlands Politik demonstriert angesichts der Besitzansprüche von US-Präsident Donald Trump auf die zu Dänemark gehörende Insel Einheit. "Wir wollen keine Amerikaner sein, wir wollen keine Dänen sein, wir wollen Grönländer sein", heißt es in einer von den fünf Parteien im grönländischen Parlament Inatsisartut unterzeichneten gemeinsamen Erklärung. Man wolle, dass die USA "ihre Geringschätzung gegenüber unserem Land einstellen", betonen die Parteivorsitzenden. "Die Zukunft Grönlands muss vom grönländischen Volk entschieden werden", heißt es in dem Schreiben weiter.