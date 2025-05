Konflikt um das Lotzer-Haus in Horb

1 Stephan Pohl wohnt seit 2020 im Lotzer-Haus in Horb. Das Rathaus droht jetzt mit Zwangsräumung – wegen Brandschutzmängeln. Mieter Pohl leidet seitdem unter Angststörungen. Foto: Jürgen Lück

Die Stadt Horb droht mit der Zwangsräumung des Lotzer-Hauses. Wegen Brandschutzmängeln, die Besitzer Mayk Herzog zu verantworten habe. Hier sagt Mieter Stephan Pohl (46), was das für ihn bedeuten würde.









Das Lotzer-Haus in Horb macht wieder Schlagzeilen: Nach der „Baurazzia“ mit Bürgermeister Ralph Zimmermann (FDP), Kreisbrandmeister Frank Jahraus sowie Polizei und Schlosser Helmuth Thumm zum Türen öffnen leben die Mieter in Angst. So wie Stephan Pohl (46).