Das Gerangel um Grönland hat sich zu einer schweren Belastungsprobe für die transatlantischen Beziehungen entwickelt. Militärisch steht David gegen Goliath. Funktioniert die Zusammenarbeit noch?
Berlin/Stockholm - "Hoher Norden, niedrige Spannungen" - das war das erklärte Ziel der Nato, bevor Donald Trump aggressiv Grönland für die USA beanspruchte. Seit zwei Jahrzehnten warne die Nato Dänemark vor der "russischen Bedrohung", behauptete der US-Präsident jüngst. "Leider war Dänemark bisher nicht in der Lage, etwas dagegen zu unternehmen." Stimmt das? Wer ist für die Sicherheit Grönlands tatsächlich zuständig? Und welche Rolle spielen die USA und Deutschland dabei?