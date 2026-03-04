Bei der Betriebsratswahl im einzigen europäischen E-Auto-Werk von Tesla-Chef Elon Musk ist eine neue Arbeitnehmervertretung gewählt. Das Ergebnis wurde mit Spannung erwartet.
Grünheide - Bei der Betriebsratswahl im einzigen deutschen Autowerk von Tesla hat nach Unternehmensangaben die gewerkschaftsunabhängige Liste "Giga United" gewonnen. Nach dem vorläufigen Wahlergebnis seien 24 von 37 möglichen Sitzen an nicht gewerkschaftlich organisierte Listen gefallen, teilte eine Tesla-Sprecherin mit. Die Liste "Giga United", die von der aktuellen Betriebsratsvorsitzenden Michaela Schmitz angeführt wird, habe die mit Abstand meisten Stimmen erhalten.