Taiwan Anerkennung: Welche Staaten erkennen Taiwan an?

1 Tien Chung-kwang, Taiwans stellvertretender Außenminister, spricht im Außenministerium in Taipeh am 15. Januar. Am gleichen Tag kündigte der südpazifische Staat Nauru an, die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abzubrechen und stattdessen China anzuerkennen. Foto: AFP/SAM YEH

Das Ergebnis der Präsidentschaftswahl in Taiwan sorgt für neuen Zündstoff im Konflikt mit China - nun hat Nauru die diplomatischen Beziehung zu Taipeh abgebrochen. Worum geht es? Warum erkennen nur wenige Staaten die Eigenständigkeit Taiwans an?









Nach dem Wahlsieg am vergangenen Wochenende von William Lai von der china-kritischen Fortschrittspartei in Taiwan drohen neue Spannungen mit dem mächtigen Nachbarn China. Die Wähler verhalfen der Partei zu einer historischen dritten Regierungsperiode und stimmten für den Status quo in den angespannten Beziehungen mit der kommunistischen Führung. Der bisherige Vizepräsident Lai errang 40 Prozent der Stimmen. Im Parlament verlor seine Partei jedoch die absolute Mehrheit, was die Arbeit seiner Regierung erschweren wird.