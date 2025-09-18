Konflikt in Nahost: Zwei Israelis bei Anschlag an Grenze zu Jordanien getötet

Ein Attentäter fährt mit einem Hilfstransporter an einen von Israel kontrollierten Grenzübergang - und tötet dort zwei Männer. Der Anschlag könnte laut Medien auch Auswirkungen auf Gaza-Hilfen haben.
Tel Aviv - Bei einem Anschlag an einem von Israel kontrollierten Grenzübergang zwischen Jordanien und dem besetzten Westjordanland sind zwei Israelis getötet worden. Nach Angaben der israelischen Armee kam der mutmaßliche Angreifer in einem Lastwagen aus Jordanien an, der humanitäre Hilfsgüter für den Gazastreifen transportierte.