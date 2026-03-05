Albert M. Kraushaar und seine Familie sitzen in Dubai fest. Hoffnung macht ihnen, dass inzwischen wieder Passagierflugzeuge abheben. Er schildert, wie er die Situation erlebt.
Albert M. Kraushaar ist viel unterwegs: Er berichtet für unsere Redaktion über Feuerwehrhauptversammlungen genauso wie über den Sport im Landkreis Calw, über Baustellen oder die Kreishandwerkerschaft. Dieses Mal allerdings berichtet der freie Journalist aus Bad Liebenzell über sich selbst – und nicht wie sonst aus dem Nordschwarzwald. Nach einem Urlaub mit seiner Familie in Dubai sitzt er dort fest.