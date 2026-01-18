Immer wieder kommt es an der Grenze des zentralasiatischen Landes Tadschikistan mit Afghanistan zu blutigen Zwischenfällen. Erneut gab es einen Schusswechsel mit schwer bewaffneten Terroristen.
Duschanbe - In der zentralasiatischen Republik Tadschikistan sind bei einem neuen blutigen Zwischenfall an der Grenze zu Afghanistan nach Behördenangaben vier Terroristen getötet worden. Die bewaffneten Männer seien aus dem Norden Afghanistans in das Land eingedrungen, teilte der tadschikische Grenzschutz in der Hauptstadt Duschanbe mit. Die Männer hätten nach Aufforderung, sich zu ergeben, bewaffneten Widerstand geleistet, hieß es. Es seien Waffen und Munition sichergestellt worden.